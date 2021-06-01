Direksiyon hakimiyetini kaybedip uçuruma düştü: 3 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybedip uçuruma düştü: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip uçuruma düştü: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre aşağıdaki zeytinlik alana uçtu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre aşağıdaki zeytinlik alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Alaşehir-Kiraz karayolu Avşar Barajı mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alaşehir'e bağlı Örencik Mahallesi'nden Alaşehir'e doğru gelen M.T. (40) yönetimindeki 45 Z 7955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Avşar Barajı mevkisinde yoldan yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan zeytinlik alana uçtu. Araçta bulunan sürücü M.T. (40), H.T. (46) ve K.T. (25) yaralandı. Yaralılar Alaşehir İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken jandarma da kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - MANİSA

Direksiyon hakimiyetini kaybedip uçuruma düştü: 3 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedip uçuruma düştü: 3 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedip uçuruma düştü: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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