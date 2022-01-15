Adana'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı

ADANA (İHA) - Adana'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu E. (18) idaresindeki 01 ACS 622 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mutlu E. ile yanındaki Ali H. (19) ve Hakan Ş. isimli arkadaşları yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADANA