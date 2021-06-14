Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 3 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak yan yatarken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak yan yatarken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Kuzey Marmara Otoyolu Karaabdulbaki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. idaresindeki 34 DZR 413 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetmesi neticesinde taklalar atarak yan yattı. Kaza sebebiyle araçta bulunan Mehmet Ç., Hatice Ç. ve Efe Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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