Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü
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Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü Zonguldak'ta motosiklet sürücüsü, kaygan zeminde kaza yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta motosiklet sürücüsü, kaygan zeminde kaza yaptı. Motosikletinden düşerek yaralanan sürücünün imdadına sağlık ekipleri yetişti.

Kaza akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. 34 HE 0932 plakalı motosiklet sürücüsü B.Ö. zeminin kaygan olması nedeniyle motosikletten düşerek ayağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.Ö'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan B.Ö'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü
Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü
Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü
Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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