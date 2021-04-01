Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü

Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü Zonguldak'ta motosiklet sürücüsü, kaygan zeminde kaza yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta motosiklet sürücüsü, kaygan zeminde kaza yaptı. Motosikletinden düşerek yaralanan sürücünün imdadına sağlık ekipleri yetişti.

Kaza akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. 34 HE 0932 plakalı motosiklet sürücüsü B.Ö. zeminin kaygan olması nedeniyle motosikletten düşerek ayağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.Ö'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan B.Ö'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM