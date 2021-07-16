Direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı
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Direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çıkarak iş yerine zarar verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çıkarak iş yerine zarar verdi.

Kaza, Cuma Mahallesi Zafer Meydanı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden 09 KT 198 plakalı otomobil sürücüsü otomobil ile kaldırıma çıktı. İş yerinin girişindeki betona çarparak duran otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Her gün yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan bölgede yaşanan kazada ölen yada yaralananın olmaması tek teselli kaynağı oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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