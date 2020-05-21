Direksiyon hakimiyetini kaybedince araç elektrik direğine çarptı, 2 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybedince araç elektrik direğine çarptı, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince araç elektrik direğine çarptı, 2 yaralı
21.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:36

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Belediye meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Y.G. idaresindeki 09 RV 169 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Konak caddesinde bulunan orta refüje çıktı. Yaklaşık 10 metre refüjde ilerleyen otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücü Y.G. ve yanında yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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