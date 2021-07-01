Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı
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Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Üçköy yol ayrımı mevki'inde meydana geldi. Zonguldak'tan Ereğli istikametine seyir halinde olan 34 TZ 1012 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Otomobildeki kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası Zonguldak - Ereğli yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otomobil yoldan kaldırılırken, trafik yeniden normale döndü. - ZONGULDAK

Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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