Kullandığı Araçla Uçurumdan Yuvarlanan FİSKOBİRLİK Yöneticisi Öldü
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar kullandığı 'pat pat' tarım arcının direksiyon kontrolünü kaybederek uçurumdan yuvarlandı ve hayatını kaybetti.
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar (51), kullandığı pat pat tarım aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Ayar, olay yerinde hayatını kaybetti.
100 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI
Edinilen bilgilere göre FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar, Bektaş yaylasından Bulancak ilçesine gelirken Tekmezar köyü mülki sınırları içerisinde 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ayar, yaşadığı kazada olay yerinde hayatını kaybetti.
GİRESUN'DA ÇOK SEVİLİYORDU
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Hava Kurumu Giresun Şube Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Giresun'un sevilen isimlerinden olan Ayar'ın vefatı üzüntüyle karşılandı.