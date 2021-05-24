Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tünelin duvarına çarptı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tünelin duvarına çarptı: 3 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde tünel girişinde meydana kazada 3 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tünelin duvarına çarptı: 3 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde tünel girişinde meydana kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Tüneli Terme ilçesi istikameti güzergahı saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Melih Akpınar idaresindeki 06 BVR 924 plakalı otomobil Samsun istikametine seyir halinde ilerlediği sırada, aynı istikamette giden başka bir aracın aniden önüne çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ters dönerek arkadan gelen Umut Şamil Ataoğlu idaresindeki 55 BN 918 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası her iki araçta bulunan Muhammed Melih Akpınar, Umut Şamil Ataoğlu ve Oğuzhan Güdek yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ve Çakırtepe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza nedeniyle tünelde uzun araç trafiği oluşurken, ekipler ise yolu bir süreliğine tek şeritten geçişe izin verdi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp