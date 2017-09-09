Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Su Kanalına Uçtu: 2 Yaralı

Bolu'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.



Kaza, saat 21.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 14 DE 539 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Öz, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Takla attıktan sonra ters dönen araçta bulunan sürücü Kadir Öz ve Sefa Sadık Canlı olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldılar.



Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar.



Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BOLU