Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı
Haberler » 3. Sayfa » Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı - Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki orta refüje çarparak durabildi.

03.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:21
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı

'in İslahiye ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki orta refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Elif K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kahramanmaraş'tan istikametine seyir eden Elif K. idaresindeki 46 AH 078 plakalı otomobil, Gaziantep'in Kırıkçalı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak, orta refüje çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Elif K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Elif K. olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler