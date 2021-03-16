Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı

16.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:22
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı.

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı.

Kaza saat 14.45 sıralarında Eğirdir - Konya Yolu üzerinde meydana geldi. M.O. idaresindeki 42 UY 552 plakalı otomobil, Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmadı. - ISPARTA

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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