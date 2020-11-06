Son dakika haberi: Kaza yapan araç metrelerce havaya uçtu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberi: Kaza yapan araç metrelerce havaya uçtu

06.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:56

Son dakika habere göre Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü hızını alamayınca döner kavşağa çarptı.

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü hızını alamayınca döner kavşağa çarptı. Araç şiddetli çarpmanın ardından metrelerce yükselerek havalandı.

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletinin Makhanda bölgesinde akıl almaz bir kaza yaşandı. Makhanda sokaklarında akşam saatlerinde yüksek hızda ilerleyen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından döner kavşağa çarptı. Araç, kazanın şiddeti ile metrelerce havaya yükselerek yolun karşısında bulunan duvara çarparak durabildi. Kazanın ardından araç kullanılamaz hale gelirken, dikkatsiz sürücü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yürekleri hoplatan kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

Son dakika haberi: Kaza yapan araç metrelerce havaya uçtu
Son dakika haberi: Kaza yapan araç metrelerce havaya uçtu
Son dakika haberi: Kaza yapan araç metrelerce havaya uçtu
Son dakika haberi: Kaza yapan araç metrelerce havaya uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Suudi Arabistan'da kontrolden çıkan cip araçlara çarpıp metrelerce havaya uçtu
Suudi Arabistan'da kontrolden çıkan cip araçlara çarpıp metrelerce havaya uçtu
Kaza yapan araç uçuruma yuvarlanmasın diye kendi aracına bağladı
Kaza yapan araç uçuruma yuvarlanmasın diye kendi aracına bağladı
Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Orhan Veli Coşkun Göğen Münir Nurettin Selçuk
Spor Can Bartu Sinan Gümüş Metin Oktay Eddie Newton Lionel Messi
Daha Fazla Deprem Avrupa Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kaza yapan araç metrelerce havaya uçtu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 16:57:51. #1.15#
title