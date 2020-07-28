Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 3 araca çarptı: 3 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 3 araca çarptı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 3 araca çarptı: 3 yaralı Samsun'da otomobilin 2'si yol kenarında park halinde, 1'i de seyir halindeki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

28.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:46

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 3 araca çarptı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin 2'si yol kenarında park halinde, 1'i de seyir halindeki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi 100 Yıl Bulvarı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin T. idaresindeki 55 AF 215 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halindeki 55 SB 080 plakalı otomobilin sol ön lastiğine, 55 SM 229 plakalı otomobilin de sol arka tamponuna çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra seyir halindeki Fatih Kadoğan'ın kullandığı 55 DH 310 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 55 DH 310 plakalı otomobil yoldan çıkarak refüjdeki korkuluklara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek kaldırıma vurdu.

Kazada, araç sürücüleri ile Sait Tarhanlı yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 3 araca çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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