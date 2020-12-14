Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

14.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:12
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı.

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Kaza anı yoldan geçen bir sürücünün araç içi kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Eskişehir çevreyolu Eskişehir Şehir Hastanesi yakınlarında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde, çevreyoluna bağlanan tali yolda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmurlu havanın da etkisiyle takla attı. Kaza alanı ise yoldan geçen başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Takla atan otomobil ağır hasar görürken, sürücünün akıbeti ise öğrenilemedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Gümüşhane'de otomobil takla attı: 4 yaralı
Gümüşhane'de otomobil takla attı: 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Nilgün Belgün Haluk Bilginer
Spor Samatta Burak Yılmaz Samet Aybaba Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana İzmir Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:13:30. #1.14#
title