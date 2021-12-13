Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, sabah saat 08.30 sularında Kavurmaçukur köyü mevkiinde meydana geldi. Dağyurdu köyünden Aşkale'ye gelmek üzere hareket eden sürücü Nizamettin Yalvaç idaresindeki 25 LT 597 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı Kavurmaçukur köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Yaşanan kazada Kavurmaçukur köy halkı olayı jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de hızla yaralılara müdahale ettiler.

Şarampole yuvarlanan araç içerisindeki iki kardeş Cemalettin Yalvaç, Nizamettin Yalvaç ve Yaren Güneş hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki diğer 3 yaralı ise ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Celal Dilsiz/ İHA)

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı

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