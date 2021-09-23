ERZİNCAN (İHA) - Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde 4 kişi kazayı şans eseri yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye bugün öğleden sonra saat 15.00 civarlarında Erzincan - Erzurum istikametine seyir halindeki Ahmet Bakdemir idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan kanala takla atarak düştü.

Otomobil de bulunan sürücü ve diğer 4 kişi kazayı yara almadan atlattılar.

Aşkale Tepe Başı mevkiinde sürekli meydana gelen trafik kazaları ilçede tedirginlik oluşturdu.