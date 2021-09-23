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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı Erzurum'un Aşkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde 4 kişi kazayı şans eseri yara almadan kurtuldu.

ERZİNCAN (İHA) - Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde 4 kişi kazayı şans eseri yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye bugün öğleden sonra saat 15.00 civarlarında Erzincan - Erzurum istikametine seyir halindeki Ahmet Bakdemir idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan kanala takla atarak düştü.

Otomobil de bulunan sürücü ve diğer 4 kişi kazayı yara almadan atlattılar.

Aşkale Tepe Başı mevkiinde sürekli meydana gelen trafik kazaları ilçede tedirginlik oluşturdu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
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