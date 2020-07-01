Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum'un İspir ilçesine ile Rize İkizdere karayolu üzerinde Sivrikaya mevkiinde meydana gelen kazada ismi belirlenemeyen bayan sürücünün idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İspir Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, yaralılar yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarıldı.

Kaynak: İHA