Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı.

Kırklareli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük ve Demokrasi Meydanından 39 ABA 791 plakalı motosiklet sürücüsü F.U. direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Uzun Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü F.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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