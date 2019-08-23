Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
FLASH HABER: Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Mardin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

23.08.2019 15:29
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Mardin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, Mardin-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Şehmus mevkisinde plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.