Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı
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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Komando Caddesi ile Talas Bulvarı'nın kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, 06 ASK 988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför, ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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