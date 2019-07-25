Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ağaca çarptı

Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 VK 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Yaralının olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA