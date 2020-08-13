Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yan yattı Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde meydana gelen kazada, kavşağa hızlı girdiği ileri sürülen araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yan yatan araçta bulunan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA