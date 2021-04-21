Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı
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Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybolan 38 FC 881 plakalı otomobil takla atarak kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken polis kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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