Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç ambulansa çarptı
Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç ambulansa çarptı.
08.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:43
Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç ambulansa çarptı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı ile Eligüzel Sokak kavşağında meydana gelen kazada 38 AAV 197 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile ambulansa çarptı.
Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA