Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç ambulansa çarptı Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç ambulansa çarptı.

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç ambulansa çarptı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı ile Eligüzel Sokak kavşağında meydana gelen kazada 38 AAV 197 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile ambulansa çarptı.

Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA