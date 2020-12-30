Direksiyon başında yemek yiyerek araç kullanan minibüs sürücüsüne ceza
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Direksiyon başında yemek yiyerek araç kullanan minibüs sürücüsüne ceza

30.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:11
Direksiyon başında yemek yiyerek araç kullanan minibüs sürücüsüne ceza

Konya'da direksiyon başında yemek yiyerek araç kullanan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.

Konya'da direksiyon başında yemek yiyerek araç kullanan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün, direksiyon başında yemek yiyerek araç kullandığı görüntülerinin yayımlandığı belirtildi.

Bununz üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda sürücünün tespit edildiği ifade edilen açıklamada, sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, sürücünün belgesine de 20 ceza puanı eklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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