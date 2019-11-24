Direksiyon başında uyuyan sürücü Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu
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Direksiyon başında uyuyan sürücü Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu

BEŞİKTAŞ'ta direksiyon başında uyuyakaldığı bildirilen sürücü, Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu.

24.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:26
Direksiyon başında uyuyan sürücü Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu
BEŞİKTAŞ'ta direksiyon başında uyuyakaldığı bildirilen sürücü, Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu. Otomobil saraydaki Camlı 'ün dış duvarındaki sütunlara çarpmadan, yoldaki basamaklara çarparak durdu.

 

Kaza, Dolmabahçe Caddesi üzerinde 07.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ABP 873 plakalı otomobille yönüne ilerleyen Suriye uyruklu sürücü, direksiyon başında uyuyakaldı. Kontrolden çıkan otomobil, Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısının ilerisinde yaya yoluna girdi.  Camlı Köşk'ün dış duvarındaki sütunlara çarpmayan otomobil, tretuvarın üstüne çıktı ve yaya yolundaki basamaklara çarparak durabildi.

 

Kazayı görerek yardıma koşan Murat Şahin "Yoldan geçiyorduk, kazayı gördük ilerden dönerek geri geldik. Polisler geldi, onları durdurduk. Olaya müdahale ettiler. Şoför 'uyuyakaldım ben' dedi. Tek başınaymış. Kazada yaralanan yok" diye konuştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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