Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, ekipleri alarma geçirdi
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Adana Yüregir, İtfaiye, Güncel

Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, ekipleri alarma geçirdi

ADANA'da sokak ortasında çalışır haldeki otomobilin direksiyonunda hareketsiz duran Ferhat B., ekipleri alarma geçirdi.

08.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:23
Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, ekipleri alarma geçirdi

ADANA'da sokak ortasında çalışır haldeki otomobilin direksiyonunda hareketsiz duran Ferhat B., ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye erlerinin aracın sol arka kapı camını kırıp, içeriye girmesiyle kendisine gelen Ferhat B.'nin vardiya çıkışı yorgun olduğu, bu yüzden direksiyon başında uyuyakaldığı belirlendi. 

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında çalışır haldeki otomobilin yolu kapadığını gören vatandaşlar, uyarıda bulunmak için araca yaklaştı. Direksiyonda hareketsiz yatan kişinin uyarılara rağmen tepki vermediğini gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen ekipler cama vurup, sürücüye seslendi, ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, aracın sol arka kapı camını kırıp, içeri girdi. Bu sırada sürücü kendisine geldi. Adının Ferhat B. olduğu öğrenilen sürücü, itfaiye ve sağlık ekibine iyi olduğunu, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi.GECE VARDİYASINDAN ÇIKMIŞ

Alkollü de olmadığı belirlenen Ferhat B.'nin çalıştığı fabrikada gece vardiyasından çıktığı, yorgun olduğu için direksiyon başında uyuyakaldığı belirlendi. Kontrol amaçlı ambulansta muayene edilen Ferhat B., daha sonra otomobiline binerek bölgeden ayrıldı.


Kaynak: DHA

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