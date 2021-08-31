Direksiyon başında tartışan sürücüler trafiği böyle tehlikeye attı
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Direksiyon başında tartışan sürücüler trafiği böyle tehlikeye attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon başında tartışan sürücüler trafiği böyle tehlikeye attı Hırsını alamayan sürücüler, birbirlerine makas atarak trafiği tehlikeye soktu İstanbul'da trafikte birbiri ile tartıştıktan sonra tehlikeli araç süren şoförler, diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Direksiyon başında tartışan sürücüler trafiği böyle tehlikeye attı

Hırsını alamayan sürücüler, birbirlerine makas atarak trafiği tehlikeye soktu

İSTANBUL - İstanbul'da trafikte birbiri ile tartıştıktan sonra tehlikeli araç süren şoförler, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Kavga ettikten sonra birbirine makas atan sürücülerin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar böyle görüntülendi.

İstanbul trafiğindeki yoğunluk zaman zaman sürücülerde gerginliğe yol açarken, sürücüler arasındaki tartışmalar trafiği tehlikeye düşürüyor. Geçtiğimiz günlerde TEM otoyolu Gebze istikametinde ise iki aracın tartıştığı tartıştıktan sonra ise birbirlerinin önünde trafiği tehlikeye sokacak hareketler yaptığı yine diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Sultangazi - Gaziosmanpaşa yolunda ilerleyen iki araç da birbirlerine dakikalarca makas attı. Tartışıp birbirlerine makas atan sürücüler, başka bir sürücünün tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Direksiyon başında tartışan sürücüler trafiği böyle tehlikeye attı
Direksiyon başında tartışan sürücüler trafiği böyle tehlikeye attı
Direksiyon başında tartışan sürücüler trafiği böyle tehlikeye attı
Direksiyon başında tartışan sürücüler trafiği böyle tehlikeye attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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