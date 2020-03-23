Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı - Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı.

- Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Emirefendi Mahallesi Çizmeli 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 FP 909 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde olan Recep Ali İyigün direksiyon başında şeker komasına girmesi sonucu kontrolden çıkarak 2 katlı binanın duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı sürücü Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla yerinden çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA