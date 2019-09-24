Direksiyon başında kriz geçirdi
Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerleleyen Erşan Osman Bedi, direksiyon başında kriz geçirip ağaca çarparak ağır yaralandı.
Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerleleyen Erşan Osman Bedi, direksiyon başında kriz geçirip ağaca çarparak ağır yaralandı.
D-100 Karayolu'nda 34 RR 3807 plakalı otomobiliyle Avcılar'a giden 60 yaşındaki Bedi, Firüzköy mevkiinde fenalaştı.
Yol kenarındaki ağaca çarpan Bedi ağır yaralanırken, aracıyla yan yola savruldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bedi, hastaneye kaldırıldı.