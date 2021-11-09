Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

DÜZCE'de, otomobilinin direksiyonunda kalp krizi geçiren Orhan Peker (65) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kuyumcuzade Bulvarı'nda meydana geldi. Park halindeki 81 AP 557 plakalı otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, Orhan Peker olduğu belirlenen kişinin öldüğü saptandı. İlk tespitlere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Orhan Peker'in, Çay Mahallesi'ndeki evine giderken yolda rahatsızlandığı ifade edildi.Acı haberi alıp gelen Orhan Peker'in yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Peker'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.