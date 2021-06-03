Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı
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Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı Kalp krizi geçiren sürücü medikal dükkanına daldı, kaza anı anbean kameraya yansıdı Zonguldak'ta direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü medikal dükkanına girdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı

Kalp krizi geçiren sürücü medikal dükkanına daldı, kaza anı anbean kameraya yansıdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü medikal dükkanına girdi. Kazada ağır yaralanan sürücü ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken işyeri sahibi ise son anda önünde duran aracı görünce büyük şok yaşadı.

Olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü kalp krizi geçiren Cumhur H. idaresindeki 67 EP 563 Skoda marka araç kontrolden çıkınca medikal dükkanının içerisine girdi. Kazada sürücü Cumhur H. ile yanında yolculuk yapan Nurhayat H. yaralandı. Dükkan sahibi Engin Çiloğlu ise olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı.

Kaza anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan araç bir anda medikal dükkanına daldı. Olayı gazetecilere anlatan işyeri sahibi Engin Çiloğlu, "İçerideydim oturuyordum. Bir anda patlama sesiyle ne olduğunu anlayamıyordum. Bir anda önümde aracı göründe şaşırdım. Kalp krizi geçiriyordu. Büyük ihtimal pedala ayağı sıkışmış olabilir. Bulunduğu yerden alıp yatırmaya çalıştık. Araçta iki kişi vardı. Beyefendi sürüyordu aracı. Çok şaşkınım. İnşallah bir şey olmamıştır. Üzgünüm hakikaten. Mal önemli değil can daha önemli. İnşallah bir şey olmamıştır" diye konuştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve eşine olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı
Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı
Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı
Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

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