Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
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Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan 73 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
16.06.2020 21:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:16

Sakarya'nın Geyve ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan 73 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Geyve ilçesi Karacaören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Mehmet Ali Halat idaresindeki 11 EF 174 plakalı araç, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Halat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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