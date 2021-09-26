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Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksiciyi polisin müdahalesi kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksiciyi polisin müdahalesi kurtardı

Esenyurt'tan Sultangazi'ye getirdiği yolcuların parasını ödemediği taksici, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'tan Sultangazi'ye getirdiği yolcuların parasını ödemediği taksici, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kornaya basan taksicinin yardımına koşan polis memuru ve arkadaşı, yaptığı kalp masajıyla taksiciyi hayata döndürdü.

İstanbul'da 34 TEJ 73 plakalı ticari taksi şoförü Cafer Koruyan'ın Esenyurt'tan alıp Sultangazi'ye getirdiği 3 yolcu para vermeden kaçtı. Kornaya basarak yardım talebinde bulunan taksicinin yardımına tesadüfen oradan geçen bir polis memuru ve arkadaşı koştu. Talihsiz taksici durumu polis memuruna anlatarak şahısların yakında olduğunu, indirdiği yeri bildiğini söyledi. Sürücü Cafer Okuyan'a yardımcı olmak isteyen polis memuru ve arkadaşı, taksiye binerek yaklaşık 300 metre ilerlediler. Taksici Okuyan araç hareket halinde iken kalp krizi geçirirken, yanında bulunan polis memuru el frenini çekerek aracı durdurdu. Taksicinin nabzının durduğunu gören polis memuru, bir yandan durumu sağlık ekiplerine bildirirken, bir yandan ise taksi şoförünü araçtan çıkarıp yaklaşık 5 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen taksici, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülen taksici Cafer Okuyan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Taksicinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan polis memurunun yaptığı hayat kurtaran müdahale arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile çekildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis memurunun taksiciyi hayata döndürmek için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor. - İSTANBUL

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Haber: Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksiciyi polisin müdahalesi kurtardı - Haberler
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