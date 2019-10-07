Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü korkuluklar kurtardı

07.10.2019 03:27

ESENLER 'de direksiyon başında kalp krizi geçiren bir sürücü, korkuluklara çarparak kaza yaptı. O-3 Otoyolu'na uçmaktan korkuluklar sayesinde kurtulan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Esenler Birlik Mahallesi'nde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen bir kişi, korkuluk demirlerine çarparak kaza yaptı. Kaza, Birlik Mahallesi 835. Sokak'ta 00: 00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen 34 ND 2626 plakalı otomobilin sürücüsü, iddialara göre direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon başında yığılan sürücünün kullandığı otomobil, sokağın bitiminde korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Korkuluk demirleri sayesinde O-3 Otoyolu'na uçmaktan kurtulan otomobili gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, itfaiye yardımıyla kalp krizi geçiren sürücüyü otomobilden çıkardı. Ambulansa alınan sürücü, hastaneye sevk edildi. Kalp krizi geçiren sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

- İstanbul