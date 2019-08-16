Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

16.08.2019 18:47

Karaman'da seyir halindeyken direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Duran Ege (66), kullandığı 70 EA 919 plakalı otomobille Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken rahatsızlandı.

Araç, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. 112 Acil Servis ekibince, Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Ege, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ege'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA