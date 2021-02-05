Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

05.02.2021 13:50 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:54
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, direksiyon başına kalp krizi geçiren Ayşen Süren'in (45) kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen 2 yayaya, ardından da duvara çarptı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, direksiyon başına kalp krizi geçiren Ayşen Süren'in (45) kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen 2 yayaya, ardından da duvara çarptı. Kazada Ayşen Süren öldü, 3 çocuğu ile 2 yaya yaralandı.

Kaza, Şehitishak Mahallesi 3312 Sokak'ta meydana geldi. Ayşen Süren, yönetimindeki 33 RH 646 plakalı otomobiliyle ilerlerken, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda yürüyen 2 yayaya, ardından da duvara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayşen Süren, çocukları Hilal, Bilge ve Gültuna Süren ile iki yaya yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Süren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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