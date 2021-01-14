Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü

14.01.2021 01:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:05
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, yoldan çıkıp, ağaçlara çarpan mazot yüklü tankerin sürücüsü Aykut Güvercin (58), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, yoldan çıkıp, ağaçlara çarpan mazot yüklü tankerin sürücüsü Aykut Güvercin (58), hayatını kaybetti. Güvercin'in kalp krizi geçirdiği, bu nedenle direksiyon kontrolünü yitirip, kaza yaptığı tespit edildi.

Kaza, gece saatlerinde Sarımazı Mahallesi'ndeki kamyon garajı önünde meydana geldi. Aykut Güvercin yönetimindeki 34 CNU 325 plakalı mazot tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güvercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Güvercin'in kalp krizi geçirip, direksiyon kontrolünü yitirerek kaza yaptığı tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Güvercin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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