Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde direksiyon başında kalp kiriz geçiren sürücü, arkadan başka bir araca çarparak hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan...

15.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:05

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde direksiyon başında kalp kiriz geçiren sürücü, arkadan başka bir araca çarparak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı.. İddiaya göre belediyede çalışan Selahattin Karayılan (47), kullandığı otomobilin direksiyonunda kalp krizi geçirdi. Fenalaşan sürücü arkadaş başka bir araca çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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