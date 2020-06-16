Direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.
16.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:20
Sakarya'nın Geyve ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Halat (73) idaresindeki 11 EF 174 plakalı panelvan, Karacaören Mahallesi'nde yoldan çıkarak çam ağacına çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Halat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tarlasına çalışmaya giden Halat'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Kaynak: AA