Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti

Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Devlet Hastanesi'nde sekreter olarak çalıştığı öğrenilen Şenay Ebrinç Erol (38) otomobiliyle hastanedeki görev yerine giderken direksiyon başında kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybedip başka bir otomobile çarptı. Gazi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 1 çocuk annesi Şenay Ebrinç Erol yapılan müdahale bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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