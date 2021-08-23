Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti
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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Elazığ'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Sürücünün yardımına önce vatandaşlar ardından sağlık ekipleri yetişti.

Kaza, kentin en işlek bölgesi olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon başında kalp krizi geçiren Ö.F.S., 34 NT 2879 plakalı otomobili ile kaldırıma çaptı. Sürücünün rahatsızlandığı fark eden çevredeki vatandaşlar Ö.F.S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, adamın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ö.F.S., olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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