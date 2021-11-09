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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü aracını park ettikten hemen sonra hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü aracını park ettikten hemen sonra hayatını kaybetti. Ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Olay, Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Öztürkler kavşağı istikametinden Kızılay kavşağı istikametine seyir halinde olan Orhan Peker (72) idaresindeki 81 AP 557 plakalı araç içerisinde sürücü rahatsızlandı. Seyir halindeki otomobili araç parkına alan Peker, kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların fark ettiği Peker için bölgeye ambulans sevk edildi. Araç içerisinde yapılan kontrollerde sürücü Orhan Peker'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi

Olayı öğrenip bölgeye gelen Orhan Peker'in çocukları ve eşi bölgede sinir krizleri geçirdi. Aileyi teskin etmek ise Ambulans ekiplerince yapıldı. Bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Orhan Peker'in cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

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