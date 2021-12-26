Direksiyon başında kalbine yenik düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direksiyon başında kalbine yenik düştü

Direksiyon başında kalbine yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör yüklü çekici ile seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaş, hayatını kaybetti.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör yüklü çekici ile seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaş, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de ilçeden aldığı traktörü çekiciye yükleyen Tevfik Çakır, Kastamonu'ya getirmek üzere yola çıktı. Tevfik Çakır, idaresindeki çekici ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Çakır ile aynı araçta bulunan traktörün sahibinin müdahalesi ile çekici durduruldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tevfik Çakır, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakır, kurtarılamadı.

Kalp krizi sebebi ile hayatını kaybettiği belirlenen Tevfik Çakır'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Taşköprü'de Merkez Taş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kurban Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KASTAMONU

Direksiyon başında kalbine yenik düştü

Direksiyon başında kalbine yenik düştü

Direksiyon başında kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title