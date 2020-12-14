Son dakika haberi: Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada
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Son dakika haberi: Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada

14.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:04

Bir son dakika haberine göre Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada Trabzon'da sürücüsünün direksiyon başında fenalaşarak yaya çarpma anı kameralara böyle yansıdı.

Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada

TRABZON - Trabzon'da sürücüsünün direksiyon başında fenalaşarak yaya çarpma anı kameralara böyle yansıdı.

Ortahisar İlçesi Pazarkapı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesinde meydana gelen kazada, E.K yönetimindeki dolmuş aracı, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

Yaklaşık 100 metre kadar sürüklenen dolmuş aracı Mehmet Berber'e çarparak yaralanmasın neden olurken, araç daha sonra otoparkta bulunan araçlara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Mehmet Berber ile sürücü hastanede tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada
Son dakika haberi: Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada
Son dakika haberi: Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada
Son dakika haberi: Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ ÜÇÜNCÜ

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