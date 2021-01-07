Direksiyon başında fenalaşan sürücü, otomobilinden vazgeçemedi
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Direksiyon başında fenalaşan sürücü, otomobilinden vazgeçemedi

07.01.2021 08:30 | Son Güncelleme: 07.01.2021 08:34
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, otomobilinden vazgeçemedi

BALIKESİR il merkezinde direksiyon başında fenalaşarak, otomobilini yolun sol şeridinde durduran Fikret Kızılay (70), gelen ambulansa binmek istemeyerek, hastaneye kendi aracıyla götürülmek istedi.

BALIKESİR il merkezinde direksiyon başında fenalaşarak, otomobilini yolun sol şeridinde durduran Fikret Kızılay (70), gelen ambulansa binmek istemeyerek, hastaneye kendi aracıyla götürülmek istedi. Güçlükle ikna edilen Kızılay, polisin otomobili hastaneye getireceği sözü üzerine, ambulansa bindi.

Edremit ilçesinde, kanser tedavisi gördüğü Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kemoterapi için gelen Fikret Kızılay, direksiyon başındayken rahatsızlandı. Kızılay, aracını yolun sol şeridinde durdurdu. Kızılay'ın otomobilinde 2 defa baygınlık geçirdiğini görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan Fikret Kızılay'ı ambulansa binmeye ikna edemedi. Arabasından ayrılmak istemeyen Kızılay, polis çağrılmasını istedi. Çaresiz kalan sağlık görevlileri, durumu polise bildirdi. Polisin, "Aracınızı düzgün bir yere park edeceğim" sözüyle de ikna olmayan Kızılay, polise "Hastaneye de bu arabayla götürün beni" dedi. Polis ise bu durumun sağlık açısından uygun olmayacağını belirterek, Fikret Kızılay'dan ambulansa binmesini istedi. Kızılay, polisin otomobili hastaneye götürme sözü vermesi üzerine ambulansa binmeye razı oldu. Sağlık görevlileri tarafından sedyeye alınan Kızılay, hastaneye sevk edildi.

Olay yerine çağrılan trafik polisleri otomobili hastaneye götürerek, anahtarı hastane polisine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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