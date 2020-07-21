Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti - BOLU Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, direksiyon başında fenalaşan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, direksiyon başında fenalaşan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 14 GK 542 plakalı hafriyat kamyonu, sürücü Bahattin Karadere'nin fenalaşması üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara ve kümes duvarına çarptı.

Kahvaltı yaptıkları sırada gürültüyle evlerinden çıkan Yılmaz ve Ülkü Karakayalı çifti, kamyon sürücüsünün hareket etmediğini fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Karadere'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

Hafriyat kamyonu ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bahattin Karadere'nin kazadan kısa süre önce patronunu arayarak, çok terlediğini ve rahatsızlandığını söylediği, patronunun ise yola devam etmemesi yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA