Direksiyon başında beyin kanaması geçiren kamyon şoförü faciayı önledi... O anlar kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da hafriyat yüklü kamyonunun sürücüsü aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçirince yolun ortasındayken direksiyonu sağa kırınca bariyerlere çarpıp durdu. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kamyon sürücüsünün direksiyonu sağa kırması, muhtemel bir facianın önünü geçti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Gelemen mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Adil Kahraman idaresindeki 55 BH 176 plakalı hafriyat yüklü kamyon ile seyir ederken direksiyon başında beyin kanaması geçirdi. Aracıyla yolun ortasında seyir halinde olan Adil Kahraman, bu sırada direksiyonu hafif sağa kırarak yolun kenarında bulunan bariyerlere girerek durdu. Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Adil Kahraman'ın kazadan önce beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Adil Kahraman'ın beyin kanaması geçirdiği sırada aracın direksiyonunu sağa değil de sola kırması halinde kamyonunun orta refüjden karşı geride geçip başka araçlara çarpması ihtimalinin çok yüksel olduğu ve faciadan dönüldüğü öğrenildi. Kamyonun yolun ortasındayken sürücünün beyin kanaması geçirip yolun kenarındaki bariyere çarpması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.