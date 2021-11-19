Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı - Haberler
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Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı Aracın kontrolden çıkarak, korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı Düzce'de seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün bayılması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

DÜZCE (İHA) - Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Aracın kontrolden çıkarak, korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

DÜZCE - Düzce'de seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün bayılması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Düzce kent merkezinde bulunan Hastane Caddesi Kent Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Aziziye Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ramazan Ç.'nin kullandığı ki 81 DE 611 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak kaldırım kenarındaki korkuluklara çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün direksiyon başında baygınlık geçirdiğini tespit etti. Ramazan Ç., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

Sürücüsü direksiyon başında bayıldı, araç korkuluklara böyle çarptı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Son Dakika Haberleri

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